Корреспондента Дождя задержали по обвинению в неповиновении полиции

Корреспондента Дождя Василия Полонского задержали по обвинению в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КОАП РФ) после съемок сюжета о вырубке парка Кусково.

Максимальное наказание по этой статье — административный арест на срок до 15 суток.

По предварительным данным, рассмотрение дела в суде назначено на 29 декабря.

Сейчас журналист находится в ОВД «Вешняки».

Ранее сообщалось о задержании 11 активистов, выступавших против вырубки парка Кусково. Их также обвинили в неповиновении требованиям полицейских.

Накануне стало известно, что в парке началась вырубка деревьев, а территорию оцепила полиция.

Ранее активисты написали обращение с требованием прекратить вырубку. По их мнению, она ведется без необходимых разрешительных документов.

Восьмого декабря президент Владимир Путин заявил, что обсудит ситуацию вокруг Кусково с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Парк планируется вырубить для строительства новой трассы. Активисты считают, что проект строительства не был согласован с местными жителями и ухудшит экологическую ситуацию в районе.