Прямой эфир
60,33
62,79
56,80
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
CNN анонсировал введение санкций США против России из-за кибератак 29 декабря
В Минобороны прокомментировали карикатуры Charlie Hebdo о Ту-154
Рынку косметики предрекли «коллапс» из-за ограничений на «Боярышник»
Корреспондента Дождя задержали по обвинению в неповиновении полиции

Корреспондента Дождя задержали по обвинению в неповиновении полиции

Новости
03:58, 29 декабря
244
0
Поделиться

Корреспондента Дождя Василия Полонского задержали по обвинению в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КОАП РФ) после съемок сюжета о вырубке парка Кусково.

Максимальное наказание по этой статье — административный арест на срок до 15 суток.

По предварительным данным, рассмотрение дела в суде назначено на 29 декабря.

Сейчас журналист находится в ОВД «Вешняки».

Ранее сообщалось о задержании 11 активистов, выступавших против вырубки парка Кусково. Их также обвинили в неповиновении требованиям полицейских. 

Накануне стало известно, что в парке началась вырубка деревьев, а территорию оцепила полиция.

Ранее активисты написали обращение с требованием прекратить вырубку. По их мнению, она ведется без необходимых разрешительных документов.

Восьмого декабря президент Владимир Путин заявил, что обсудит ситуацию вокруг Кусково с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Парк планируется вырубить для строительства новой трассы. Активисты считают, что проект строительства не был согласован с местными жителями и ухудшит экологическую ситуацию в районе.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2