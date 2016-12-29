Корреспондента Дождя задержали на съемках сюжета о вырубке московского парка

Корреспондента Дождя Василия Полонского задержали на съемках сюжета о вырубке московского парка Кусково.

Его везут в ОВД «Вешняки».

В парк Полонский приехал для съемок материала об активистах, протестующих против вырубки деревьев.

Ранее сообщалось, что в парке из-за сопротивления сотрудникам полиции были задержаны 11 активистов. Они пробудут в ОВД «Вешняково» до утра 29 декабря.

Накануне стало известно, что в парк приехали полиция и рабочие. Территория была оцеплена, а рабочие начали рубить деревья.

Ранее активисты написали обращение в администрацию президента, требуя прекратить вырубку парка. По их словам, она проходит без разрешительных документов.

Восьмого декабря президент Владимир Путин пообещал обсудить ситуацию вокруг Кусково с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Деревья в парке планируют вырубить в рамках строительства автотрассы, которая должна соединить Шоссе энтузиастов и МКАД. По мнению защитников парка, проект строительства не был согласован с местными жителями, а вырубка деревьев нарушит экологический баланс в районе.