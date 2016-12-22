СК возбудил уголовное дело после обысков в ресторанах «Тарас Бульба»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства одного из ресторанов сети «Корчма „Тарас Бульба“» по статье об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с 2011 по 2014 год юридическое лицо ООО «Престиж», владеющее рестораном на улице Пятницкая у метро «Новокузнецкая» в Москве, указывало неверную информацию в декларациях о доходах. В результате этого ресторан избегал выплаты налогов, ущерб в СК оценили в 112 миллионов рублей.

После возбуждения дела следователи начали проверку документов во всех ресторанах сети. По статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере руководству ресторана может грозить до шести лет лишения свободы.

В июне 2016 года Арбитражный суд Москвы доначислил сети ресторанов миллиард рублей налогов, которые, по мнению суда, не были выплачены в период с 2011 по 2013 год. Владелец сети Юрий Белойван отрицал этот факт, а судебное решение связывал с ложными показаниями бывших сотрудников сети, у которых был конфликт с руководством.