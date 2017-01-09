В Греции умер российский консул

В Афинах скончался 55-летний российский консул Андрей Маланин, сообщила местная газета «Вима». Он был найден мертвым в своей квартире.

РИА Новости сообщает, что эту информацию подтвердили в российском посольстве.

По информации издания Alpha Press, дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки. Коллеги приехали к нему домой вместе с полицией и вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри.

Согласно предварительным оценкам полиции, смерть консула наступила по естественным причинам. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.