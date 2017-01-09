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В Греции умер российский консул
В Афинах скончался 55-летний российский консул Андрей Маланин, сообщила местная газета «Вима». Он был найден мертвым в своей квартире.
РИА Новости сообщает, что эту информацию подтвердили в российском посольстве.
По информации издания Alpha Press, дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки. Коллеги приехали к нему домой вместе с полицией и вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри.
Согласно предварительным оценкам полиции, смерть консула наступила по естественным причинам. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.
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