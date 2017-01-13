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Песков попросил не обсуждать «в эмоциональном угаре» наличие доклада о «компромате» на Трампа
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Песков попросил не обсуждать «в эмоциональном угаре» наличие доклада о «компромате» на Трампа

Новости
12:47, 13 января
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не обсуждать вопрос о наличии у Кремля «компромата» на избранного президента США Дональда Трампа, передает корреспондент Дождя.

«Просто не нужно на них обращать такого внимания, как это обращается сейчас в эмоциональном угаре, который сейчас доминирует в Америке», — сказал Песков.

Песков сказал, что «подобных фальшивок» публикуется очень много. Он назвал публикацию «достаточно низкопробной».

«У нас обсуждение этой фальшивки завершено. Мы так долго фальшивки не обсуждаем», — сказал он.

Он добавил, что в Кремле ничего не известно о бывшем сотруднике британских спецслужб Кристофере Стиле, которого The Washington Post назвала автором доклада.

«Глубокий эксперт по России»: кто стоит за «русским досье» Трампа. Что известно о бывшем агенте МИ-6 Кристофере Стиле, авторе скандального доклада

В среду, 11 января, BuzzFeed опубликовал 35-страничный документ, в котором говорилось о якобы проводившейся разработке российскими спецслужбами Трампа. По данным издания, на него было собрано резюме с компрометирующей информацией. В частности, в 2013 году ФСБ якобы прослушивала номер в отеле «Ритц Карлтон», который снимал Трамп во время визита в Москву. Трамп раскритиковал публикацию издания и назвал ее фейковой новостью.

Позже The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что автором доклада бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила. По данным The Telegraph, перед тем, как его имя стало известно, он покинул свой дом в графстве Суррей (Юго-Восточная Англия). опасаясь ответной реакции со стороны Москвы.

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