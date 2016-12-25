Семьи погибших при крушении Ту-154 военных получат по 5,8 млн рублей

Семьи погибших в результате крушения Ту-154 военнослужащих получат страховую компенсацию в размере около 5,8 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страховую компанию «Согаз», где была застрахована ответственность Минобороны.

Как пояснили в компании, 2,3 миллиона рублей — это страховая выплата, 3,5 миллиона рублей — единовременное пособие.

Для родственников гражданских лиц, погибших в катастрофе, предусмотрены компенсации в размере 3 миллионов рублей.

Самолет Минобороны, выполнявший рейс в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека — 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете летели восемь военнослужащих, 64 участника ансамбля имени Александрова, девять журналистов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили «Первый канал», телеканалы НТВ и «Звезда».