«Коммерсант» восстановил хронологию пребывания Навального в омской больнице

Политик Алексей Навальный провел в омской больнице 44 часа — с 10 утра 20 августа до 6 утра 22 августа. За это время ему провели более 50 тестов и анализов. Хронологию событий восстановила газета «Коммерсант» с помощью источников в медицинских кругах.

За почти двое суток Навальному провели восемь биохимических исследований крови, 11 исследований кислотно-основного состояния крови, шесть общих анализов крови, пять электрокардиограмм, 25 исследований уровня глюкозы и четыре общих анализа мочи.

«Коммерсант» указывает, что прибывшие в Омск немецкие медики не сразу осмотрели политика, а самолет с ним вылетел через 10 часов после решения о транспортировке из-за отказа немецких специалистов ускорить вылет. Причины этих решений «Коммерсант» не называет.

Издание обратилось в клинику «Шарите» и фонд Cinema for Peace, организовавший перелет Навального, с вопросом о задержке осмотра и вылета.

По данным «Шарите», Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в качестве антидота ему назначен атропин. В Кремле заявили, что пониженный уровень холинэстеразы Навальному диагностировали еще в Омске, однако о каком веществе идет речь, неизвестно.