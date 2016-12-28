«Коммерсантъ» узнал об отказе системы уборки закрылков Ту-154

Бортовой самописец потерпевшего крушение Ту-154 Минобороны зарегистрировал отказ системы уборки закрылков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к расследованию авиакатастрофы источник.

После этого пилоты, пытаясь компенсировать возникший пикирующий момент, слишком сильно задрали нос самолета.

Закрылки обеспечивают самолету дополнительную подъемную силу, объясняет газета. При этом их неуборка, по мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, не является критическим происшествием — подробные действия при возникновении подобной ситуации подробно описаны в руководстве по эксплуатации самолета и постоянно отрабатываются пилотами на тренажерах.

Однако по какой-то причине экипаж самолета не смог разрешить проблему, своими действиями мог лишь ухудшить ситуацию, отмечают собеседники газеты.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на данные бортовых самописцев сообщил, что приоритетной версией крушения является ошибка пилотирования.

Близкий к расследованию источник Life рассказал о последних перед крушением словах пилотов. По данным собеседника телеканала, один из пилотов воскликнул: «Закрылки, с***!», а затем были слышны слова: «Командир, падаем!»

Самолет Ту-154 Минобороны упал утром 25 декабря. Все находившиеся на борту 92 человека, среди которых были музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты телеканалов «Первый», НТВ и «Звезда», глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также военные и госслужащие, погибли.