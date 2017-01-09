«Коммерсантъ» узнал о возможном выходе «Роснефти» из проекта в Алжире

«Роснефть» задумалась о выходе из проекта по освоению трех месторождений в Алжире, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Речь идет о блоке «245-Юг» в Алжире, в который входят месторождения Восточный Такуазет, Западный Такуазет и Северный Тесселит. 60% проекта принадлежит российскому совместному предприятию «Роснефти» и «Стройнефтегаза» Rosneft-Stroytransgaz, а остальные 40% — алжирской госкомпании Sonatrach.

По словам собеседников газеты, перспективность проекта сомнительна, и «Роснефть» хочет избежать дальнейших трат на него.

Тендер на разведку месторождений консорциум «Роснефти» и «Стройтрансгаза» выиграл в 2001 году. Источник «Коммерсанта» отмечает, что на фоне снижения цен на нефть в 2014 году «Роснефть» оокончательно разочаровалась в этом проекте. По его данным, компания предлагала свою долю в нем «Газпрому». Возможна продажа доли «Роснефти» алжирскому партнеру — Sonatrach — для минимизации потерь.

По данным источника, близкого к акционерам «Стройтрансгаза», этой компании все-же удалось продать свою долю в проекте — предположительно, одному из российских банков.

В «Роснефти» и «Стройтрансгазе» от комментариев «Коммерсанту» отказались.