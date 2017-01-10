«Коммерсантъ» сообщил о возможном срыве производства ракетных комплексов «Ярс»

Московский институт теплотехники испытывает трудности с производством пусковых установок стратегических ракетных комплексов «Ярс», так как Подольский электромеханический завод из-за экономических проблем не может поставить необходимое для этого оборудование, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководства института в «Ростех».

Сотрудники МИТ просят развернуть дублирующее производство оборудования — элементов гидравлической системы — на Ковровском электромеханическом заводе. В институте отмечают, что на это может понадобиться примерно полтора года.

В письме глава МИТ Сергей Никулин пишет, что выполнение гособоронзаказа из-за сложившейся ситуации оказалось под угрозой.

Связаться с ним газете не удалось, а в «Ростехе» официальные комментарии предоставлять отказались.

Несколько источников «Коммерсанта» в отрасли сообщили, что руководство госкорпорации о письме осведомлено. Близкие к «Ростеху» источники говорят, что Ковровский электромеханический завод готов производить необходимое для «Ярсов» оборудование, но для этого необходимо внести изменения в контракт. В нынешней его форме исполнителем заказа является Подольский завод, который находится в предбанкротном состоянии.