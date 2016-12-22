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«Коммерсантъ» узнал о попытке ЛУКОЙЛа получить новый участок на шельфе

Новости
06:36, 22 декабря
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ЛУКОЙЛ попытается получить новую площадку для бурения на шельфе Балтийского моря в 2017 году, несмотря на то, что доступ на подобные участки разрешен только госкомпаниям, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

В декабре компания попросила правительство провести аукцион на право пользования участком «Надежда». В письме главы компании Вагита Алекперова указывалось, что она сможет освоить участок «с максимальной эффективностью» и в «кратчайшие сроки».

Согласно закону, принятому в 2008 году, на шельфе разрешается работать только государственным компаниям. При этом в законе «О недрах» указано, что это касается участков, «расположенных на территории РФ и простирающихся на ее континентальный шельф». Участок «Надежда», на который претендует ЛУКОЙЛ, на шельф не простирается и может быть выдан частной компании по решению правительства, отмечает «Коммерсантъ».

Чтобы участвовать в аукционе, участнику необходимо быть зарегистрированным в Калининградской области и иметь опыт разработки в регионе. В случае проведения торгов ЛУКОЙЛ станет единственной негосударственной компанией, удовлетворяющей этим требованиям, отмечает газета.

Собеседник газеты назвал предложение ЛУКОЙЛА «атакой на исключительное положение госкомпаний на шельфе».

Ранее компания уже пыталась получить подобный участок в Хатангском заливе, но ей досталась только его сухопутная часть, причем «Роснефть» пыталась оспорить даже это решение, отмечает «Коммерсантъ».

В Минприроды получение письма от ЛУКОЙЛа подтвердили и отметили, что планируют включить «Надежду» в план лицензирования на следующий год. В компании на запрос о комментарии не ответили.

 

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