«Коммерсантъ» узнал о планах России сократить поставки нефти в Белоруссию из-за газового спора

Россия намерена сократить поставки нефти Белоруссии с 4,5 до четырех миллионов тонн в первом квартале 2017 года, так как странам не удалось разрешить газовый спор, сообщает «Коммерсантъ».

По словам собеседников газеты, российское Минэнерго 28 декабря передало Белоруссии новый график, в котором говорится о поставке четырех миллионов тонн нефти. Белоруссия выразила вице-премьеру Аркадию Дворковичу недовольство. Связаться с представителем Дворковича «Коммерсанту» не удалось, а в Минэнерго от комментариев отказались.

Газета напоминает, что сокращение поставок связано с задолженностью Белоруссии за российский газ, которая растет с января 2016 года, когда Белоруссия потребовала снижения его стоимости и начала в одностороннем порядке платить за него меньше. К концу ноября долг составлял около 425 миллионов долларов, а российские власти увязали спор по поводу долга с поставками нефти.

По данным источников «Коммерсанта», к концу 2016 года стороны были близки к компромиссу: Россия согласилась предоставить Белоруссии субсидию, а Белоруссия должна была полностью погасить долг за газ. Однако Минск попросил о дополнительной уступке — выделении кредита — и в итоге сторонам договориться не удалось, отмечает издание.