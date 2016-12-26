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«Коммерсантъ» узнал о планах отменить регулирование наценок на детское питание

Новости
03:33, 26 декабря
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Минсельхоз планирует в 2017 году отказаться от регулирования торговых наценок на детское питание, сообщает «Коммерсантъ».

В министерстве сообщили, что уже разработан проект постановления, лишающий регионы права устанавливать торговые наценки на детское питание. Документ уже согласован с профильными ведомствами и будет внесен в правительство после утверждения в Минюсте. Это, как предполагается, произойдет в начале 2017 года.

В Федеральной антимонопольной службе и Министерстве экономического развития эту информацию подтвердили, в Минпромторге на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Помощник главы Минэкономики Елена Лашкина отметила, что регулирование наценок почти не влияет на цену детского питания: в некоторых регионах, где подобных ограничений нет, оно стоит даже дешевле. В министерстве отметили, что регулирование цен на детское питание может привести к росту цен на другие продукты.

С первого января вступает в силу закон, который ограничивает до 5% максимальный размер премий и бонусов, которые ритейлерам разрешается брать с поставщиков. В результате сетям может стать невыгодно продавать детское питание, отмечает издание. При этом в Минсельхозе газете сообщили, что если ограничение надбавок не отменить, то возможно резкое сокращение ассортимента детского питания в некоторых регионах.

В службе по тарифам правительства Нижегородской области «Коммерсанту» заявили, что считают механизм регулирования цен эффективным, «так как это дополнительная мера социальной поддержки населения». Вице-премьер правительства Воронежской области Виктор Логвинов, курирующий агропромышленный комплекс, рассказал «Коммерсанту», что отменять ограничения по надбавкам на детское питание рискованно. По словам исполняющего обязанности министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области Вадима Павлова, за последние годы ни одна из торговых организаций не просила пересматривать наценки, которые в области составляют около 20-25%.

По данным Nielsen, лидерами рынка детского питания являются «Прогресс» с брендом «Фрутоняня», Pepsico и Nestle.

В PepsiCo от комментариев отказались, в «Прогрессе» на запрос «Коммерсанта» не ответили, а Nestle информации по существу не предоставила.

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