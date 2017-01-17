«Коммерсантъ» узнал о планах Мамута купить крупнейшую в России сеть кинотеатров

Предприниматель Александр Мамут ведет переговоры о покупке крупнейшей в России сети кинотеатров у сына Сулеймана Керимова Саида, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и в принадлежащем Мамуту холдинге Rambler&Co.

По информации одного из собеседников газеты, стороны уже близки к заключению сделки. Еще два источника отмечают, что «еще ничего не подписано».

По данным «Невафильм Research» на ноябрь, в «Синема парк» входят 37 кинотеатров с 335 залами. Это примерно 7,9% рынка по числу залов.

Саид Керимов купил компанию у Владимира Потанина в 2014 году. Сумму сделки оценивали в 300-400 миллионов долларов.

Состояние Александра Мамута оценивают примерно в 2,4 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes он занимает 37 место.

Представители Мамута и «Синема парка» от комментариев отказались. В компании Altitude Management, управляющей «Синема парком», на вопросы газеты не ответили.