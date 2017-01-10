«Коммерсантъ» узнал о новых назначениях бывших сотрудников аппарата Нарышкина

Сотрудники аппарата бывшего спикера Госдумы, сейчас занимающего пост главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина получили новые назначения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Госдуме.

Спичрайтер Нарышкина Антон Баев стал замначальника референтуры президента. Эта структура занимается подготовкой ежегодных посланий президента фдеральному собранию и других программных документов.

Бывший глава секретариата спикера Вячеслав Моргачев, как ожидается, возглавит секретариат Нарышкина в СВР. Сейчас он на общественных началах занимает пост советника нового спикера Вячеслава Володина, а главой секретариата стал пришедший вместе с Володиным из администрации президента Вадим Маршалко. Моргачев сейчас проходит проверки для работы в СВР.

В сентябре президент Владимир Путин предложил Сергею Нарышкину перейти в СВР. На должность спикера был выдвинут первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин.

Нарышкин стал Госдумы шестого созыва в декабре 2011 года, а до этого руководил администрацией президента и аппаратом правительства.