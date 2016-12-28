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«Коммерсантъ» узнал имя возможного нового директора «Уралвагонзавода»

Новости
04:43, 28 декабря
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Новым главой «Уралвагонзавода» может стать заместитель главы Минпромторга Александр Потапов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в сфере ОПК и представителя аппарата правительства.

Собеседники газеты говорят, что вопрос о замене руководителя завода «практически решен», а кадровые перестановки состоятся в первом квартале 2017 года.

Накануне Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Уралвагонзавода» под контроль «Ростеха». Поводом для этого стало тяжелое финансовое положение предприятия.

Сейчас должность генерального директора "«Уралвагонзавода» занимает Олег Сиенко. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не уточнил, отправят ли Сиенко в отставку.

Александра Потапова топ-менеджеры в отрасли охарактеризовали как «системного» человека и «антикризисного управленца».

Близкий к администрации президента собеседник «Коммерсанта» отметил также, что произойдут и другие изменения: из совета директоров уйдет помощник президента по кадровым вопросам Евгений Школов, который был его председателем с 2011 года.

Отмечается, что на базе передаваемых под контроль «Ростеха» «Уралвагонзавода», нескольких научно-иследовательских институтов и «Курганмашзавода» планируется создать бронетанковый холдинг.

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