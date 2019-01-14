«Коммерсантъ»: стоимость реконструкции зданий Госдумы выросла до 4,4 млрд рублей

Стоимость реконструкции зданий Госдумы составит почти 4,4 миллиарда рублей и завершится в 2020 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). Ранее на реконструкцию планировалось выделить 710 миллионов рублей.

В 2019 году на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на Охотном ряду из федерального бюджета выделят 2,381 миллиарда рублей, в 2020 году — еще один миллиард. Около миллиарда рублей потратят из бюджета Москвы на реконструкцию пустующих палат Троекуровых на Охотном ряду. Там разместятся два комитета Госдумы.

Кроме того, 2,85 миллиарда рублей планируется выделить на строительство восьмиэтажного корпуса Совета Федерации на Петровке с переходом в действующую резиденцию сенаторов на Большой Дмитровке. Строительство должно завершиться в 2021 году.

Первоначально реконструкция зданий Госдумы должна была начаться летом 2018 года, но в июне ее отложили. Это произошло из-за того, что архитектурное бюро «Моспроект-2» не успело выполнить свои обязательства в срок.

В декабре 2018 года «Коммерсантъ» писал, что управление делами президента России заключило соглашение о создании проект реконструкции комплекса зданий Госдумы с «Моспроектом-2» архитектора Михаила Посохина. Сумма контракта составила 123,4 миллиона рублей.