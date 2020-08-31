«Коммерсант»: СК два месяца не может предъявить Фургалу ключевое обвинение в убийстве

Несмотря на то, что экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали еще в начале июля, Следственный комитет пока так и не смог предъявить ему ключевое обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори в 2004 году, пишет «Коммерсант». Сделать это не позволяет решение хабаровской прокуратуры 15-летней давности.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Евгения Зорю убили в центре Хабаровска в 2004 году. Этому предшествовал долгий конфликт и судебный процесс с Фургалом из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий. Зоря через суд доказал свое право на эту недвижимость, но был убит перед одним из заседаний.

СК сообщал, что еще тогда следователи задерживали Фургала и его партнера по бизнесу Николая Мистрюкова, однако из-за связей в МВД через два дня их отпустили, а уголовные дела прекратили решением следственного отдела хабаровской прокуратуры.

УПК разрешает отменить постановление о прекращении уголовного преследования по истечении года со дня его вынесения. Для этого прокурор или СК должен обратиться в суд. 31 июля Басманный суд отменил решение о прекращении дела в отношении Фургала. Однако экс-губернатор обжаловал это решение в Мосгорсуде, и следствие снова зашло в тупик, пишет газета. Все это время следователям приходится ждать решения судов, чтобы начать уголовное производство.

Источники «Коммерсанта», близкие к расследованию, рассказали, что «лояльность хабаровского следствия к Фургалу имела коррупционную подоплеку». По их словам, Фургал «оказывал влияние» на сотрудников краевой милиции, «выплачивая им чуть ли не ежемесячные зарплаты».

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали в начале июля. По версии следствия, в 2004-2005 годах Фургал организовал убийство Евгения Зори, а затем своего компаньона Олега Булатова, чтобы тот не дал показания о его причастности к убийству. Также он якобы попытался устранить своего конкурента Александра Смольского, сообщал СК. До этого следствие не подозревало Фургала в убийстве Булатова и покушении на Смольского, поэтому СК уже предъявил экс-губернатору эти обвинения.