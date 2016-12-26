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«Коммерсантъ» рассказал об отсутствии признаков внешнего воздействия на упавший Ту-154
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«Коммерсантъ» рассказал об отсутствии признаков внешнего воздействия на упавший Ту-154

Новости
04:04, 26 декабря
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Характер падения Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, свидетельствует об отсутствии внешнего воздействия на самолет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

WikiCommons

По его словам, в случае взрыва на борту самолет обязательно бы разрушился при ударе о воду, а большая часть его обломков осталась бы на поверхности в форме «компактного пятна». При этом, по данным газеты, самолет «не ударился о воду, а как бы нырнул в нее, уйдя на дно относительно целым».

«Уже через несколько минут после исчезновения Ту-154 прибрежную акваторию начали обследовать с воды и с воздуха, но не обнаружили там ровным счетом ничего. Масляные пятна на поверхности в месте катастрофы стали появляться только к полудню. Еще позже стали всплывать предметы багажа, фрагменты тел и обшивки, которые разнесло течениями на довольно большую площадь», — рассказал газете высокопоставленный офицер силовых структур. Он отметил, что расположение аэропорта Сочи не позволило бы скрыть факт теракта на борту, так как «его бы зафиксировали и тут же предали огласке наши соседи по региону».

Ранее ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали, что версия теракта на борту Ту-154 не рассматривается в качестве основной. В качестве главных причин произошедшего рассматриваются ошибка пилотов и неисправность самолета.

По данным источников «Коммерсанта», к уходу от заданной траектории и постепенному снижению на самолетах подобного типа может привести несинхронная уборка закрылков. Это может произойти в случае обрыва их привода. Лайнер также мог попасть в «плоский штопор», вызванный заклинившим в положении «кабрирование» стабилизатором, отмечает издание.

Принадлежавший Минобороны Ту-154 утром 25 декабря вылетел из Адлера в Сирию и потерпел крушение через две минуты после взлета. На его борту находились 92 человека, среди которых были члены ансамбля имени Александрова, журналисты, военные и госслужащие. В Минобороны и Минтрансе сообщили об отсутствии данных о выживших. По данным собеседников «Коммерсанта», осмотр обломков самолета показал, что «никто из пассажиров и членов экипажа выжить не мог». Заведено уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

26 декабря в России объявлено днем траура.

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