«Коммерсантъ» рассказал об итогах взрывотехнической экспертизы обломков разбившегося Ту-154

Следов взрыва или поражения ракетой разбившегося 25 декабря Ту-143 Минобороны в результате экспертизы обломков самолета не обнаружено, сообщает «Коммерсантъ».

«Высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы», — пишет газета.

Эксперты из НИИ ФСБ изучили багаж, кресла и внутреннюю обшивку фюзеляжа, а также характер повреждений конструкции самолета. В итоге ни одного фактора, который хотя бы косвенно может свидетельствовать о теракте или обстреле с земли, обнаружено не было, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к следствию источник.

Эксперты сейчас сосредоточились на второй версии крушения — ошибке пилота, которой могли способствовать технические проблемы при взлете.

Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, разбился 25 декабря у берегов Сочи. В результате погибли 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты, а также исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.