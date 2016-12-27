«Коммерсантъ» рассказал о показаниях свидетеля катастрофы Ту-154

Он рассказал, что вылетевший из аэропорта Адлер самолет начал быстро снижаться, будто собираясь совершить посадку на поверхность воды.

По словам свидетеля, который в момент крушения самолета находился на катере в акватории Сочи, положение лайнера показалось ему странным — он двигался с небольшой скоростью и неестественно поднятым вверх носом, словно мотоцикл, поставленный на заднее колесо. Затем, по словам очевидца, Ту-154 задел воду хвостом, который отвалился и утонул.

К подобным действиям могли привести ошибочные действия пилотов, которые попытались «слишком энергично поднять машину вверх», пишет «Коммерсантъ». Самолет таким образом мог быть выведен на «закритические углы атаки», что привело к потере скорости и подъемной силы и снижению.

Газета отмечает, что к катастрофе могла привести также перегруженность самолета, нарушение центровки самолета грузом, сбой в работе закрылков или стабилизатора, а также неожиданное падение тяги двигателей.

Ранее о попытке пилотов посадить самолет на воду сообщил ТАСС. По данным агентства, об этом свидетельствуют разрушения найденной в акватории Черного моря хвостовой части Ту-154.

ФСБ назвала четыре основные версии крушения. Это ошибка пилота, попадание посторонних предметов в двигатель, некачественное топливо и техническая неисправность.

Лайнер потерпел крушение утром 25 декабря через две минуты после вылета из Сочи. Он должен был направиться в сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека, среди которых были члены ансамбля имени Александрова, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военные и чиновники. На данный момент найдены останки 80 жертв авиакатастрофы.