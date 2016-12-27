Прямой эфир
60,99
63,75
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Коммерсантъ» рассказал о показаниях свидетеля катастрофы Ту-154
В Москве нашли замену убитому послу в Турции
ТАСС сообщил о попытке пилота Ту-154 посадить самолет на воду
Прокуратура проверит слова лидера «Яблока» в Татарстане о крушении Ту-154

«Коммерсантъ» рассказал о показаниях свидетеля катастрофы Ту-154

Новости
00:32, 27 декабря
2 703
0
Поделиться

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ стал свидетелем крушения Ту-154 над Черным морем, сообщает «Коммерсантъ».

Wikipedia

Он рассказал, что вылетевший из аэропорта Адлер самолет начал быстро снижаться, будто собираясь совершить посадку на поверхность воды.

По словам свидетеля, который в момент крушения самолета находился на катере в акватории Сочи, положение лайнера показалось ему странным — он двигался с небольшой скоростью и неестественно поднятым вверх носом, словно мотоцикл, поставленный на заднее колесо. Затем, по словам очевидца, Ту-154 задел воду хвостом, который отвалился и утонул.

К подобным действиям могли привести ошибочные действия пилотов, которые попытались «слишком энергично поднять машину вверх», пишет «Коммерсантъ». Самолет таким образом мог быть выведен на «закритические углы атаки», что привело к потере скорости и подъемной силы и снижению.

Газета отмечает, что к катастрофе могла привести также перегруженность самолета, нарушение центровки самолета грузом, сбой в работе закрылков или стабилизатора, а также неожиданное падение тяги двигателей.

Ранее о попытке пилотов посадить самолет на воду сообщил ТАСС. По данным агентства, об этом свидетельствуют разрушения найденной в акватории Черного моря хвостовой части Ту-154.

ФСБ назвала четыре основные версии крушения. Это ошибка пилота, попадание посторонних предметов в двигатель, некачественное топливо и техническая неисправность.

Лайнер потерпел крушение утром 25 декабря через две минуты после вылета из Сочи. Он должен был направиться в сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека, среди которых были члены ансамбля имени Александрова, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военные и чиновники. На данный момент найдены останки 80 жертв авиакатастрофы.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Мэр Сочи рассказал, как проходит спасательная операция
Расследование крушения Ту-154: основные версии и странная вспышка Что известно на утро понедельника. Прямое включение из Сочи
Крушение Ту-154 под Сочи: что случилось на борту и почему так странно реагируют соцсети
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2