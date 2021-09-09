«Коммерсант» описал обстоятельства гибели главы МЧС на водопаде Китабо-Орон

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на водопаде Китабо-Орон, куда он прилетел на вертолете с сопровождающими его людьми осматривать достопримечательности. Именно здесь поскользнулся и упал в воду режиссер Александр Мельник, которого неудачно попытался спасти Зиничев, сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, вертолет Ми-8 с Зиничевым и Мельником после часового перелета из Норильска приземлился на посадочной площадке у водопада, после чего компания отправилась осматривать самый красивый водопад Путоранского заповедника. Во время экскурсии 63-летний режиссер поскользнулся на мокрых камнях и упал в воду. Ему попытался помочь 55-летний министр, который прыгнул со скалистого берега в реку Иркинду. При прыжке он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись о каменный выступ.

Пострадавших вертолетом доставили в больницу №1 Норильска, но спасти их не удалось.

До этого в МЧС сообщали, что министр погиб при исполнении служебного долга, находясь «на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций» в Норильске. Ряд изданий (в их числе РБК и «Коммерсант») позднее сообщили, что трагедия произошла не в Норильске, а у водопада Китабо-Орон, однако обстоятельства произошедшего там они не уточняли.

Источники Дождя и РБК накануне сообщали, что Зиничев погиб во время ведомственной съемки. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, когда чиновник с оператором стояли на краю выступа, оператор поскользнулся и сорвался в воду, а Зиничев «рванул» за ним.

По данным «Коммерсанта», СК назначил доследственную проверку произошедшего, по результатам которой в ведомстве решат, нужно ли возбуждать уголовное дело. При этом охране и помощникам министра, сопровождавшим его, может грозить уголовное преследование за халатность (статья 293 УК), отмечает издание. Близкий к следствию источник издания добавил, что от разбирательства не стоит ожидать публичных результатов.

Издание NGS24.ru сообщает, что водопад Китабо-Орон — популярное «среди состоятельных туристов» место, куда можно добраться только на вертолете.

Фото на превью: пресс-служба Кремля