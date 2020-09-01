«Коммерсант» обнаружил в российском даркнете данные миллионов избирателей из США

На одном из форумов российского даркнета выложили архивы с данными об избирателях штата Мичиган, обнаружил «Коммерсант». В базе содержится информация о 7,6 миллиона американцев. На этом же форуме можно найти базы с избирателями из других штатов.

Фото: Pikist

Архивы распространяет пользователь с ником Gorka9. В базе содержится имя избирателя, дата его рождения, пол, дата регистрации, адрес, почтовый индекс, электронная почта, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка, убедился «Коммерсант». В группе компаний InfoWatch изданию уточнили, что база «утекла» еще в конце 2019 года.

Среди других раздач пользователя — персональные данные 62 тысяч пациентов Бруклинского центра хирургии Нью-Йорка. На этом же форуме можно найти базы данных избирателей штатов Коннектикут, Арканзас, Флорида и Северная Каролина — каждая от двух до шести миллионов строк.

Один из посетителей форума утверждает, что ему удалось получить вознаграждение примерно в четыре тысячи долларов за то, что он передал Госдепартаменту США ссылку на утекшую базу избирателей Коннектикута. В рамках программы Госдепартамента «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice) люди могут получить деньги за информацию о вмешательстве в избирательный процесс.

В начале августа Госдепартамент разослал россиянам сообщения с предложением получить до 10 миллионов долларов в обмен на информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы. Представитель МИД Мария Захарова назвала рассылку «гибридной атакой» американских спецслужб.