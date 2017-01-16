«Коммерсантъ» назвал подрядчика строительства железной дороги к Керченскому мосту

Подрядчиком строительства железнодорожного подхода к Керченскому мосту будет в ближайшие дни будет назначено ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Белом доме.

«Стройгазмонтаж» занимается строительством самого моста через пролив.

Комментарии от компании газете получить не удалось.

Отмечается, что проект соответствующего распоряжения правительства будет внесен в ближайшие дни.

Министр транспорта Максим Соколов через своего представителя сообщил «Коммерсанту», что из-за отсутствия заявок на конкурсе по выбору подрядчика ведомство обратилось в «Стройгазмонтаж» с предложением рассмотреть вопрос о строительстве железнодорожного подхода. По его словам, компания зарекомендовала себя в качестве ответственного подрядчика. «Мост строится по графику, по некоторым параметрам даже с опережением. У компании есть необходимые ресурсы, и, уверен, им по силам второй объект, сопряженный с мостом», — заявил он.

На строительство Керченского моста из федеральной целевой программы по развитию Крыма выделено 223,1 миллиарда рублей. Движение машин по нему должно начаться к концу 2018 года, поездов — в 2019 году.

В декабре сообщалось, что на второй конкурс на строительство железной дороги к мосту не было подано ни одной заявки. Первый конкурс был объявлен в сентябре, но подавшая единственную заявку компания не прошла отбор. Причинами отсутствия интереса к проекту глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров тогда назвал его сложность и вероятность введения санкций против их исполнителя. ООО «Стройгазмонтаж» находится в санкционном списке США с весны 2014 года.