«Коммерсант»: мэрия Москвы имеет право транслировать данные с городских камер в интернете

Власти Москвы объявили контракт на установку городских камер наблюдения, в котором указано их право транслировать записи в интернете и продавать их. Это обнаружил «Коммерсант».

Фото: pikist.com

Контракт, опубликованный на сайте госзакупок, подразумевает установку четырех тысяч камер в 539 московских больницах в течение пяти лет, его стоимость — 778 миллионов рублей. Контракт выиграла Московская телекоммуникационная корпорация. После установки камер она организует передачу видео с них на серверы единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД).

В контракте указано, что в цели обработки данных входят «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе» и «трансляция информации в открытом доступе» в интернете. Это же условие прописано в девяти других аналогичных контрактах, обнаружил «Коммерсант».

В департаменте информационных технологий Москвы пояснили, что это стандартная формулировка, которая используется во всех госконтрактах на организацию видеонаблюдения. При этом власти не собираются предоставлять доступ к видео с камер посторонним.

Генконструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк объяснила, что «к ним должен быть обеспечен оперативный доступ представителей всех заинтересованных ведомств, в том числе силовых».

В декабре 2019 года «МБХ медиа» обнаружило, что доступ к трансляции можно купить в даркнете за три тысячи рублей. За десять тысяч продавалась услуга поиска человека через систему распознавания лиц. В июле группа экспертов Shadow Intelligence сообщила, что пользователь по имени Zpoint все еще продает на закрытых форумах доступ к камерам и архиву записей за пять дней.

В департаменте информационных технологий заявили, что постоянно отслеживают такие объявления и передают информацию о них в компетентные органы.