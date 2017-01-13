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«Коммерсантъ» сообщил о возможном увольнении главы Центра информационной безопасности ФСБ
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«Коммерсантъ» сообщил о возможном увольнении главы Центра информационной безопасности ФСБ

Новости
09:45, 13 января
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В ближайшее время глава Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Андрей Гермасимов покинет свой пост, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров и совладельцев трех IT-компаний. Эту информацию газете также подтвердил источник, близкий к ФСБ, бывший федеральный чиновник и руководитель одного из отраслевых объединений в сфере связи. 

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Андрей Герасимов также занимает пост замглавы первой службы ФСБ, специализирующейся на контрразведке. Его вероятная отставка может быть связана с расследованием управления собственной безопасности ФСБ в отношении одного из заместителей начальника ЦИБ, утверждают источники.

«Среди прочего проверяют взаимоотношения ЦИБа с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям,— "Лабораторией Касперского" и Group-IB», — рассказали собеседники «Коммерсанта».

Также, по данным газеты, Герасимов собирался уходить на пенсию, поэтому нет необходимости увольнять его без существенного повода.

В ФСБ и ЦИБ не ответили на запросы «Коммерсанта», в Group-IB отказались от комментариев, а представитель «Лаборатории Касперского» сообщил, что компании неизвестно об изменениях в руководстве ЦИБ.

Андрей Герасимов возглавляет Центр информационной безопасности ФСБ с 2009 года. Центр специализируется в области расследования киберпреступлений. 

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