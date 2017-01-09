СМИ сообщили о прекращении выпуска печатных версий журналов «Деньги» и «Власть»

Издательский дом «Коммерсантъ» закрывает печатные версии журналов «Деньги» и «Власть». Об этом сообщает RNS со ссылкой на источник в руководстве ИД и незванного сотрудника редакции. Эту информацию также подтвердил газете «Ведомости» представитель «Коммерсанта».

«Редакциям журналов сообщили, что закрывают бумагу, а онлайн-версии останутся», — рассказал агентству сотрудник редакции, добавив, что решение о сохранении онлайн-версий не окончательное. Другой источник сообщил, что интернет-версии изданий точно продолжат работу.

Шеф-редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев рассказал изданию «Секрет фирмы», что окончательное решение о закрытии печатных версий журналов еще не принято.

«Время от времени такие вопросы любой издательский дом обсуждает. На протяжении последних пяти лет мы каждый год обсуждаем этот вопрос. Не более того», — сказал Яковлев.

В свою очередь гендиректор ИД Владимир Желонкин подтвердил РБК решение закрытие печатные версии журналов, пояснив, что издания продолжат работу только в интернете. По его словам, журналы «Огонек» и Weekend пока продолжат выходить в печати.

«Решение принято в связи с желанием повысить EBITDA издательского дома. Вопрос заключается в том, что бумажные доходы фактически равны расходам на печать. И поэтому смысл выпускать их в бумажном виде уже отсутствует в настоящий момент», — сказал он.

Еженедельник «Власть» издавался с 1992 года, журнал «Деньги» — с 1994. ИД «Коммерсантъ» также издает журналы «Огонек» и Weekend.