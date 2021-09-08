Команда Навального откажется от сбора персональных данных

Команда Алексея Навального намерена уйти от системы сбора персональных данных при регистрации в проекте «Умное голосование». Об этом сообщил в эфире Дождя соратник Навального Иван Жданов.

«Мы сделали выводы, и все последнее время, чем мы занимались, — это, в основном, приложением и телеграм-ботами для того, чтобы уйти именно от той системы сбора электронных адресов, к которой мы привыкли за последние десять лет. Теперь у нас есть приложение, где не нужно оставлять никаких вообще данных», — рассказал Жданов.

Соратники Навального также запустили программу поиска уязвимостей в своей системе, добавил он.

Жданов назвал проявлением «государственного терроризма» визиты полицейских к тем, кто зарегистрировался в системе «Умного голосования», а также поступающие им угрозы. По словам соратника Навального, люди не просят удалить их данные из баз и не обращаются за юридической помощью, хотя команда Навального готова ее предоставить.

«Скорее всего, это вызывает раздражение и еще большую злость у людей, которые попали в эти базы», — сказал Жданов.

Ранее зрители Дождя сообщили, что им поступают письма с угрозами уголовного преследования из-за регистрации в системе «Умного голосования». Аналогичные угрозы получили в соцсетях жители Томска. Авторы сообщений пишут, что знают места жительства адресатов, и представляются членами Национально-освободительного движения. В самом НОД отрицают причастность к рассылке угроз.

В середине августа полиция начала приходить домой к жителям Москвы и других регионов, которые регистрировались на сайтах «Свободу Навальному!» и «Умное голосование», а также к тем, кто отправлял пожертвования Фонду борьбы с коррупцией*. По подсчетам «ОВД-инфо», полиция опросила не менее 1,4 тысячи человек в 11 регионах.

6 сентября Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Умное голосование», объяснив это тем, что проект связан с «экстремистской организацией».

3 сентября Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску компании по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд», которая получила право на торговый знак, идентичный логотипу «Умного голосования». По данным «Би-би-си», она может быть связана с силовиками.

В «Яндексе» сообщили, что будут обжаловать решение суда. А 7 сентября ссылка на сайт «Умного голосования» пропала из выдачи «Яндекса».

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*Деятельность ФБК признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Фото на превью: Wikimedia Commons