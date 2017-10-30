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Задержанного с бомбой в Осло российского подростка приговорили к 9 месяцам колонии

30 октября, 15:08
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Норвежский окружной суд Осло приговорил к девяти месяцам лишения свободы 17-летнего россиянина, которого задержали в апреле и обнаружили у него самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает местное издание NRK.

Прокуратура требовала от суда назначить уроженцу Северного Кавказа наказание в виде двух лет лишения свободы.

Норвежская интернет-газета Nettavisen со ссылкой на текст судебного решения сообщает, что россиянин сможет выйти на свободу уже через два месяца, так как находился под стражей с апреля.

Вынося вердикт, суд решил, что молодой человек собирался взорвать маломощную бомбу, в состав которой входил баллончик с газом для зажигалок и проволочная сетка. Взрыв он предполагал произвести в центре города. Также в решении суда отмечается, что осужденный интересовался деятельностью запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Молодой человек, в свою очередь говорил, что собрал бомбу из интереса и собирался взрывать в безлюдном месте.

Россиянин был задержан норвежскими полицейскими в начале апреля по подозрению в закладке бомбы в Осло. Тогда  представитель полиции Норвегии Сигне Аалинг рассказала, что молодой человек приехал в Норвегию в 2010 году и попросил убежища, а сейчас проживает в Осло.

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