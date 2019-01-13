Количество погибших при взрыве в Париже увеличилось до четырех человек

Пожарные нашли тело четвертой жертвы взрыва в пекарне в центре Парижа, сообщает BFM TV. Ранее из-под завалов извлекли тела трех человек, среди которых были двое пожарных и гражданин Испании.

Погибшая женщина жила в квартире здания, в котором произошел взрыв, рассказал источник издания, близкий к расследованию. Предположительно, она числилась пропавшей без вести.

Взрыв в пекарне в девятом округе Парижа произошел утром в субботу, 12 января. Около пятидесяти человек получили ранения, десять из которых находятся в тяжелом состоянии. После происшествия около 150 жителей района были эвакуированы и временно переселены.