Отец подозреваемого в убийстве ингушского журналиста взял вину на себя

В Ингушетии в ходе допроса 60-летний Руслан Джамалдинов признался в убийстве журналиста Амерхана Кокурхоева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Руслан Джамалдинов, являющийся жителем станицы Нестеровская, дал признательные показания в совершенном им убийстве 26-летнего спортивного журналиста Амерхана Кокурхоева», — рассказал сотрудник пресс-службы. Он добавил, что Джамалдинов явился в отдел полиции с повинной.

Ранее сообщалось, что в убийстве подозревается 26-летний сын Джамалдинова Ризван Котиев, который был объявлен в розыск. По версии следствия, он нанес журналисту смертельное ранение в возникшей «на почве личных неприязненных отношений» драке.

Кокурхоев был доставлен 1 января в хирургическое отделение Сунженской центральной районной больницы с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Погибший работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и одновременно вел спортивные и молодежные телепередачи на республиканском национальном телевидении «Ингушетия».