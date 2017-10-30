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Экс-глава РЖД Владимир Якунин написал книгу «Коварная колея»

30 октября, 01:01
2 637 0

Британское издательство Biteback Publishing анонсировало публикацию книги экс-главы РЖД Владимира Якунина «Коварная колея». Об этом говорится на сайте компании.

В анонсе на Biteback Publishing говорится, что книга — это рассказ Якунина о «его собственном опыте в авангарде падения России и ее дальнейшего подъема, а также о карьере офицера разведки, правительственного министра и — на десять лет — главы крупнейшей российской компании, которая направляла его как в самые дальние уголки этой невероятно обширной и сложной страны, так и в коридоры Кремля».

В книге, согласно анонсу, поднимаются такие вопросы, как терроризм, ведение бизнеса в России и интриги во власти. Издательство отмечает, что это первая работа, в которой «человек с прошлым Якунина рассказал о своей стране так открыто и так откровенно».

По словам представителя Якунина Григория Левченко, по жанру книга — биографическая и нацелена на западного читателя, заинтересованного в истории России. Левченко в комментарии «Коммерсанту» отметил, что эта работа — «не о Путине и тайнах Кремля, а именно о жизни Якунина и об исторических событиях, к которым он был причастен в силу профессиональной деятельности как очевидец и гражданин, об их значении и личном восприятии».

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Представитель Якунина отмечает, что название «Коварная колея» — это аллюзия на крушение из-за теракта поезда «Невский экспресс» в 2009 году. Ответственность за атаку тогда взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Имарат Кавказ». По словам Левченко, теракт в работе упоминают «в контексте опасности распространения терроризма в современном мире».

В продаже книга, как ожидается, появится 1 марта 2018 года. По предзаказу ее можно купить за 16-20 фунтов. Мемуары будут доступны на английском языке. Отрывки планируется опубликовать и на русском.

Якунин был главой РЖД с 2005 по 2015 год. После отставки в интервью BBC он рассказал, что его сын получил британский паспорт и купил в Лондоне дом за 5 миллионов фунтов стерлингов, взяв для этого кредиты. В июле издание Quartz писало, что семья Якунина наняла в Лондоне три фирмы для сокрытия собственных активов от антикоррупционных расследований и улучшения репутации. Якунин находится под санкциями США и Австралии, введенными на фоне ситуации на Украине.

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