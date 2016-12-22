В Краснодаре задержали активиста из-за креста на бюсте Дзержинского

Адвокат активиста Александр Попков рассказал «ОВД-Инфо», что Кнедляковского подозревают в причастности к прошедшей 20 декабря акции, когда к бюсту Феликса Дзержинского приделали деревянный крест. Накануне, по словам адвоката, сотрудники полиции пытались проникнуть в квартиру активиста.

Об акции с крестом на бюсте Дзержинского сам Кнедляковский рассказал на своей странице в фейсбуке. Он назвал ее «Новый чекист». О ней написали и краснодарские СМИ, но позже удалили все материалы, посвященные акции. При этом ссылки на публикации остались в поисковиках и социальных сетях.

Вечером 21 декабря полиция Краснодара пыталась отвезти в отделение еще одного активиста Виктора Чирикова, утверждая, что камеры наблюдения зафиксировали, как он вместе с еще одним человеком приделывал крест к бюсту Дзержинского. Чириков отказался с ними ехать.