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КНДР заявила о готовности запустить межконтинентальную баллистическую ракету в любой момент

Новости
08:07, 9 января
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Северная Корея заявила о готовности совершить тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты в любое время, сообщает Reuters со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

«Межконтинентальная баллистическая ракета будет запущена в то время и в том месте, которые будут определены верховным командованием КНДР», — цитирует Reuters неназванного представителя Министерства обороны Северной Кореи.

Министр обороны США Эштон Картер в воскресенье заявил, что возможности КНДР в сфере ядерного оружия являются «серьезной угрозой» для США и что страна готова сбивать выпущенные Северной Кореей баллистические ракеты.

«Мы бы их сбивали только в том случае... если бы они представляли угрозу, то есть если бы они были направлены на нашу территорию или территорию наших друзей и союзников», — заявил Картер в эфире NBC.

Первого января глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна близка к проведению испытаний МБР.

Накануне в интервью агентству «Ренхап» бежавший из КНДР в Сеул северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо рассказал, что страна поставила цель к 2018 году создать ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США.

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