Клиника в Берлине: Алексея Навального отравили

В берлинской клинике Шарите сообщили, что российского политика Алексея Навального отравили, сообщается на сайте больницы.

«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно», — говорится в заявлении больницы.

Для выяснения вещества назначили еще один обширный анализ, однако действие токсина в организме было доказано несколькими независимыми исследованиями.

Навальному назначили атропин в качестве антидота. Прогноз его состояния остается неопределенным, врачи не исключают возможные долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы.

Политик находится в искусственной коме.

Врачи Шарите находятся в тесном контакте с женой политика Юлией Навальной. Вместе они пришли к выводу, что публичное сообщение о состоянии его здоровья будет полезным.

В свою очередь Минздрав Омской области сообщил, что омская больница готова передать немецкой клинике результаты исследований и анализы Навального, чтобы врачи могли проследить «всю клиническую динамику» его состояния. Ранее областной Минздрав заявил, что в организме Навального не нашли токсинов, а в анализах обнаружили алкоголь и кофеин

Ранее 24 августа в правительстве Германии заявили, что политик «вероятнее всего» был отравлен. В МИД Германии заявили, что для точного диагноза необходимы дополнительные данные от российской стороны.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали, однако первые двое суток врачи не разрешали его перевозить, несмотря на прилетевший за ним самолет из Германии.