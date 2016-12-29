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Клименко допустил отключение России от «мирового интернета»

Клименко допустил отключение России от «мирового интернета»

Новости
13:45, 29 декабря
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Россия должна быть готова к ситуации, когда ее отключат от мирового интернета, заявил советник президента по интернету Герман Клименко в интервью RT.

Пресс-служба Кремля

«Наши западные партнёры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета», — заявил Клименко.

Он добавил, что вероятность ухудшения отношений России с Западом, по его мнению, высока. Из-за этого одна из задач России, по словам Клименко, — «отрегулировать российский сегмент интернета», чтобы защититься от «сценариев», подобных отключению России от мирового интернета.

«Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить», — добавил Клименко. 

В августе 2016 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что Координационный центр (КЦ) национального домена, управляющий доменами .ru и .рф, может перейти под контроль госструктур. Газета «Ведомости» также писала, что Минкомсвязи предлагает дополнить закон «О связи» статьей о регулировании российского сегмента интернета. Однако глава министерства опроверг эту информацию. 

После введения США и Евросоюзом санкций против Крыма в 2014 году, на территории полуострова прекратили свою работу такие крупные компании, как магазины онлайн-покупок Amazon и eBay, регистратор доменных имен Go Daddy и платежная система PayPal. На территории полуострова перестал работать магазин приложений AppStore, а компании HP и Dell перестали поставлять свою продукцию на территорию Крыма.

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