Ведущий «Пока все дома» ответил на обвинения в зарабатывании денег на «видеопаспортах» сирот

Тимур Кизяков, автор программы «Пока все дома» и проекта роликов «видеопаспортов» детей-сирот, назвал «неглубокой и враждебной» реакцию на то, что создание «видеопаспортов» оплачивает Минобрнауки. Создание таких роликов требуют ответственного подхода и траты выделяемых министерством средств оправданы, сказал Кизяков Дождю.

Речь идет о благотворительном фонде «Видеопаспорт» Тимура Кизякова и его жены Елены Кизяковой, который занимается созданием видеороликов о сиротах для поиска приемных родителей. Снятые фондом сюжеты можно увидеть в программе «Пока все дома» на «Первом канале», их полные версии публикуются на сайте фонда.

В последние три года фонд Кизякова выигрывает тендеры Минобрнауки на съемку этих видеороликов. В 2015-2016 годы его фонд выиграл два контракта на общую сумму 26,5 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок. Еще один контракт на 13 миллионов рублей фонд заключил с министерством образования Московской области. По данным «Спарк-Интерфакс», выручка компании в 2015 году составила 14 миллионов рублей, при этом чистая прибыль — только 200 тысяч рублей.

На совещании с заместителями губернаторов по социальным вопросам в минувшую пятницу представитель Минобрнауки заявил, что Кизяков подает иски к другим благотворительным организациям, называющим свои видеоанкеты детей-сирот „видеопаспортами“, рассказала в фейсбуке журналист ТАСС Татьяна Виноградова, назвав деятельность фонда Кизякова «бизнесом». «Судится он потому, что зарегистрировал авторское право на „видеопаспорт“. И выигрывает большинство судов, добавили в Минобре. Я разочарована таким бизнесом. Это ж насколько надо быть жадным», — написала она. После этого о том, что фонд Кизякова подозревают в ведении бизнеса с помощью «видеопаспортов» сирот, написали несколько СМИ.

Сам Кизяков отвечает, что название «видеопаспорт» было зарегистрировано, чтобы идентифицировать фонд. «Зарегистрировано оно для того, чтобы мы несли отвественность за то, что сделали сами. Не кто-то там настряпал неизвестно чего, а за то, что делаем мы», — объяснил ведущий. «Когда мы смотрим, что делают так называемые сподвижники, когда на фоне одной и той же стены мальчику задают два одинаковых вопроса, следующий мальчик. Следующему — два одинаковых вопроса, следующий мальчик. Это что, это не преступление, что ли? Это же подмена!» — объясняет Кизяков.

Создание одного 30-минутного сюжета, согласно документам госзакупки, стоит 100 тысяч рублей. По словам Кизякова, эта сумма не меняется уже десять лет. В 2014 году фонд снял 150 сюжетов, еще по 100 роликов — в 2015 и 2016 году. На следующий год конкурс еще не объявлялся. В плане выполнения работ на сайте госзакупок указано, что фонд должен снять 100 роликов продолжительностью не менее 30 минут в трех регионах России. Создание ста роликов, согласно плану, занимает два месяца.

«У нас командировка на командировке. Два дня дома мы, а все остальное — Мурманск, Хабаровск, Татарстан и так далее. И тогда получается результат», — рассказывает Кизяков. В сумму средств, выделяемых Минобрнауки, входит в том числе бронирование билетов для съемочной группы и аренда необходимого оборудования. В сюжете должна быть показана учеба ребенка, интервью педагогов, воспитателей, медицинского работника и самих детей. Отдельно в плане выполнения работ прописано обязательство показать на федеральном телеканале не менее четырех роликов.

«Любая работа, которая требует квалифицированных усилий, требует серьезного подхода», — объясняет затраты Кизяков. По его словам, за десять лет фонду удалось оптимизировать производство, чтобы затраты не росли. «Можно набрать любую студию и попросить снять ролик минут на 40, сумма будет назначена близкая. Свадьбу снять сколько стоит, а здесь речь идет о судьбоносном видео», — рассказывает он.

По его словам, порядка 72% сирот, про которых фонд снимал ролики, находили семью, этот показатель доходил до 92%, рассказывает Кизяков.

Съемками видеороликов о детях-сиротах также занимается благотворительный фонд «Измени одну жизнь». Задача фонда — делать больше сюжетов, с меньшим хронометражом и охватывать таким образом больше историй, рассказывает директор фонда Юлия Юдина. «То, что делает Тимур Кизяков и его программа “Пока все дома” — это прекрасное начинание. “Конверсия” его видео очень высокая и я с уважением отношусь к нему. Он начал делать это первым, он делает это хорошо», — прокомментировала ситуацию она.