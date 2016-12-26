Китай выразил протест США из-за закона о военном сотрудничестве с Тайванем

В подписанном Обамой документе говорится о проведении «программы военного обмена на высоком уровне между США и Тайванем».

«Мы призываем США выполнять обещания Китаю, связанные с тайваньским вопросом, и прекратить военные контакты и продажу оружия Тайваню, чтобы избежать разрушения китайско-американских связей, а также мира и стабильности в Тайваньском проливе», — говорится в заявлении китайского Министерства иностранных дел.

Ранее Китай протестовал в связи с телефонным разговором избранного президента США Дональда Трампа с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Это был первый с 1979 контакт лидеров Тайваня и США. Тогда китайский МИД заявил, что Тайвань — это «неотъемлемая часть китайской территории».

Америка с 1979 года придерживается политики «одного Китая» и не имеет дипломатических отношений с Тайванем.

Китай считает Тайвань своей административной единицей, хотя Тайвань отделился от него в 1949 году во время гражданской войны.