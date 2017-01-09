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Россию на инаугурации Трампа представит посол Сергей Кисляк
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Россию на инаугурации Трампа представит посол Сергей Кисляк

Новости
17:25, 9 января
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Москву на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будет представлять посол Сергей Кисляк. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Никаких отклонений от протокола не предвидится. Мы исходим из того, то РФ на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол (Сергей Кисляк) как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня», — отметил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Владимира Путина и будущего президента США Дональда Трампа возможна только после официального вступления Трампа в должность.

Сергей Кисляк занимает должность чрезвычайного и полномочного посла России в США с 2008 года. Он представлял Россию на инаугурации Барака Обамы в январе 2009 года. Пресс-служба посольства в США тогда сообщила, что кроме Кисляка никто не присутствовал на церемонии, потому что инаугурация является «внутренним делом США».

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Церемонию традиционно посещают бывшие президенты страны. В этот раз участие уже подтвердили 42-й президент США Билл Клинтон и кандидат на выборах президента от Демократической партии Хиллари Клинтон. На инаугурацию приедут 43-й президент США Джордж Буш-младший и его супруга Лора Буш, а также 39-й президент Джимми Картер. Джордж Буш-старший не приедет на инаугурацию по состоянию здоровья.

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