Россию на инаугурации Трампа представит посол Сергей Кисляк

Москву на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будет представлять посол Сергей Кисляк. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

«Никаких отклонений от протокола не предвидится. Мы исходим из того, то РФ на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол (Сергей Кисляк) как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня», — отметил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Владимира Путина и будущего президента США Дональда Трампа возможна только после официального вступления Трампа в должность.

Сергей Кисляк занимает должность чрезвычайного и полномочного посла России в США с 2008 года. Он представлял Россию на инаугурации Барака Обамы в январе 2009 года. Пресс-служба посольства в США тогда сообщила, что кроме Кисляка никто не присутствовал на церемонии, потому что инаугурация является «внутренним делом США».

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Церемонию традиционно посещают бывшие президенты страны. В этот раз участие уже подтвердили 42-й президент США Билл Клинтон и кандидат на выборах президента от Демократической партии Хиллари Клинтон. На инаугурацию приедут 43-й президент США Джордж Буш-младший и его супруга Лора Буш, а также 39-й президент Джимми Картер. Джордж Буш-старший не приедет на инаугурацию по состоянию здоровья.