Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Маруани по заявлению Киркорова

Полиция отказала в возбуждении дела о вымогательстве в отношении французского музыканта Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова по заявлению певца Филиппа Киркорова. Об этом ТАСС рассказал сам Трунов.

«По заявлению Киркорова следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — сказал юрист.

В ноябре Маруани обвинил Киркорова в плагиате. По его утверждению, в композиции «Жестокая любовь», которую исполняет Киркоров, содержится плагиат песни группы Space, в которой принимал учатие Маруани, «Symphonic Space Dream».

После этого полицейские задержали Маруани и Трунова в отделении Сбербанка на улице Покровка. Поводом стало заявление российского певца Филиппа Киркорова о вымогательстве у него Труновым и Маруани одного миллиона евро за плагиат.

Позже адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский рассказал, что переписку с лидером группы Space Дидье Маруани от имени российского певца вели пранкеры Вован и Лексус. Он рассказал, что Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве миллиона евро у певца Маруани и Труновым. По словам Добровинского, представитель Маруани Трунов заявил, что подаск к Киркорову иск на 75 миллионов рублей. «Обещал, что иск будет в Америке, но там не срослось что-то. В итоге иска не было ни там, ни здесь. Это называется — вымогательство», — заявил адвокат российского певца.