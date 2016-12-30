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Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Маруани по заявлению Киркорова

Новости
12:45, 30 декабря
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Полиция отказала в возбуждении дела о вымогательстве в отношении французского музыканта Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова по заявлению певца Филиппа Киркорова. Об этом ТАСС рассказал сам Трунов. 

«По заявлению Киркорова следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — сказал юрист. 

В ноябре Маруани обвинил Киркорова в плагиате. По его утверждению,  в композиции «Жестокая любовь», которую исполняет Киркоров, содержится плагиат песни группы Space, в которой принимал учатие Маруани, «Symphonic Space Dream». 

После этого полицейские задержали Маруани и Трунова в отделении Сбербанка на улице Покровка. Поводом стало заявление российского певца Филиппа Киркорова о вымогательстве у него Труновым и Маруани одного миллиона евро за плагиат. 

Смотрите также: Филипп Киркоров: «Это называется золотая секвенция, а не плагиат!». Король российской поп-музыки ответил в эфире Дождя на обвинения лидера французской группы Space Дидье Маруани

Позже адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский рассказал, что переписку с лидером группы Space Дидье Маруани от имени российского певца вели пранкеры Вован и Лексус. Он рассказал, что Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве миллиона евро у певца Маруани и Труновым. По словам Добровинского, представитель Маруани Трунов заявил, что подаск к Киркорову иск на 75 миллионов рублей. «Обещал, что иск будет в Америке, но там не срослось что-то. В итоге иска не было ни там, ни здесь. Это называется — вымогательство», — заявил адвокат российского певца. 

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