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Патриарх Кирилл отказался считать «провокации» искусством
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Патриарх Кирилл отказался считать «провокации» искусством

Новости
10:59, 7 января
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Провокационные изображения, оскорбляющие чувства верующих, не следует считать произведениями искусства. Об этом заявил Патриарх Кирилл в интервью «России-1».

Патриарх, в частности, напомнил о резонансе, возникшем вокруг выставки Вадима Сидура в «Манеже». В августе 2015 года православные активисты проникли на выставку и сбросили на пол несколько работ Сидура, заявив об оскорблении чувств верующих.

«За пару месяцев до этой выставки какой-то чиновник в министерстве культуры подписывает указ, распоряжение, которое объявляет вот эти изображения кощунственные произведениями искусства. А потом в центре Москвы устраивается выставка. Что это такое? Прямая провокация», — заявил патриарх.

По словам патриарха Кирилла, «творчество и культура должны возвышать человеческую личность». В том случае, если произведения искусства дает человеку «силы любить, жертвовать, трудиться, уважать другого, то это значит подлинная культура», подчеркнул он. 

«Я молилась перед сегодняшним судом, поэтому решение такое. Разгромившая выставку Сидура православная активистка — о сегодняшнем процессе

В то же время, по словам патриарха, отдельные произведения икусства «превращают человека в зверя, раскрепощают инстинкт, поощряют самые гнусные проявления человеческой природы». Кирилл добавил, что он выступает за «отсутствие цензуры» и борьбу как с «вандализмом», так и с «провокациями».

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