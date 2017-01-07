Патриарх Кирилл отказался считать «провокации» искусством

Провокационные изображения, оскорбляющие чувства верующих, не следует считать произведениями искусства. Об этом заявил Патриарх Кирилл в интервью «России-1 ».

Патриарх, в частности, напомнил о резонансе, возникшем вокруг выставки Вадима Сидура в «Манеже». В августе 2015 года православные активисты проникли на выставку и сбросили на пол несколько работ Сидура, заявив об оскорблении чувств верующих.

«За пару месяцев до этой выставки какой-то чиновник в министерстве культуры подписывает указ, распоряжение, которое объявляет вот эти изображения кощунственные произведениями искусства. А потом в центре Москвы устраивается выставка. Что это такое? Прямая провокация», — заявил патриарх.

По словам патриарха Кирилла, «творчество и культура должны возвышать человеческую личность». В том случае, если произведения искусства дает человеку «силы любить, жертвовать, трудиться, уважать другого, то это значит подлинная культура», подчеркнул он.

В то же время, по словам патриарха, отдельные произведения икусства «превращают человека в зверя, раскрепощают инстинкт, поощряют самые гнусные проявления человеческой природы». Кирилл добавил, что он выступает за «отсутствие цензуры» и борьбу как с «вандализмом», так и с «провокациями».