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Четверо погибших в ДТП под Саратовом оказались гражданами Киргизии

Новости
19:51, 15 января
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Четыре человека из семи погибших при автомобильной аварии в Саратовской области оказались гражданами Киргизии. Об этом сообщается на сайте киргизского посольства в России.

Ранее сообщалось о пяти гражданах Киргизии, погибших в аварии. Уточняется, что среди погибших киргизов были трое мужчин 1970, 1974 и 1985 годов рождения и женщина 1983 года рождения. В посольстве Киргизии добавили, что в аварии погибли двое граждан Узбекистана и гражданин Таджикистана.

К месту аварии на 550-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов выехал сотрудник Представительства Государственной службы миграции при правительстве Киргизии в России и представитель киргизской диаспоры в Саратовской области. Тела всех погибших в аварии в настоящее время находятся в морге Петровской районной больницы.

Авария произошла в ночь на 15 января. Автомобиль марки Volvo с полуприцепом выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с минивэном Toyota. Обе машины от удара съехали в кювет. Водитель и все шестеро пассажиров Toyota от полученных травм скончались на месте.

По факту аварии местное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водителя автомобиля Volvo задержали. По предварительным данным, алкоголя в его крови не обнаружено.

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