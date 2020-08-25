Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян с 28 августа

Минздрав Кипра опубликовал обновленный список стран, чьим гражданам разрешен въезд на остров, и включил Россию в категорию C. Это значит, что теперь туда могут въезжать дипломаты, граждане, которые постоянно живут на Кипре, и их родственники, имеющие вид на жительство или специальное разрешение.

По прибытии россияне должны будут сдать тест на коронавирус или иметь при себе справку об отрицательном результате теста, сделанном не позже чем за 72 часа до вылета. После этого они должны пройти 14-дневный карантин и перед его окончанием сдать еще один тест.

Кипр делит страны на три категории. Граждане стран категории B должны лишь иметь при себе справу об отсутствии COVID-10, гражданам из стран категории A разрешен свободный въезд. В них входят 20 и 15 государств соответственно.

В категорию С, помимо России, Минздрав Кипра включил 24 страны.

С 1 августа Россия начала восстанавливать авиасообщение с другими странами. Сейчас россияне могут уехать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Черногорию, Швейцарию и Абхазию. Также правительство рассматривает перспективу возобновить полеты на Мальдивы, в ОАЭ, Венгрию и Южную Корею.

Фото на превью: IHA