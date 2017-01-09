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В Париже задержали 16 человек по делу об ограблении Ким Кардашьян

Новости
12:14, 9 января
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В Париже задержали 16 человек, подозреваемых в связи с кражей драгоценностей у модели и ведущей Ким Кардашьян, сообщает Europe 1 со ссылкой на источники в полиции Парижа. 

В октябре 2016 года несколько мужчин в масках ворвались в номер Кардашьян в парижском отеле и украли драгоценности на общую сумму в десять миллионов евро.

В спецоперации по задержанию участвовал французский спецназ. Подозреваемый в преступлении нашли по оставленным следам ДНК, отмечает Europe 1. Задержанных подозревают в участии в преступной группировке и преступном сговоре.

3 октября 2016 года несколько мужчин, переодетых в полицейских, ворвались в номер Кардашьян, которая приехала на парижскую неделю моды. Грабители угрожали ей, связали ее и заперли в ванной. Они украли кольцо стоимостью четыре миллиона евро и другие драгоценности на сумму до шести миллионов евро. 

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