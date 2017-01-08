В Сеуле заявили о формировании отряда спецназа для убийства Ким Чен Ына

Спецназ США и военные Южной Кореи сформируют подразделение, которое должно будет убить лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей, рассказали источники южнокорейского агентства «Ренхап».

По словам неназванного высокопоставленного чиновника, отряд будет создан по американскому образцу, а американские военные, которые в него войдут, будут подчиняться командованию Южной Кореи. Предполагается, что отряд сформируют в 2017 году, он будет насчитывать от одной до двух тысяч человек.

В случае начала войны в задачи спецподразделения также будет входить убийство членов высшего военного и политического руководства Северной Кореи, пишет агентство.

Телеканал CNN ранее сообщал, что отряд планировали создать в 2019 году, но решили ускорить его формирование.

Ранее 8 февраля агентство «Ренхап» опубликовало интервью бежавшего в 2016 году в Сеул северокорейского дипломата Тхэ Ен Хо, который рассказал, что Пхеньян поставил цель к 2018 году создать межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США.