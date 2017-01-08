Прямой эфир
59,60
62,77
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Двое полицейских ранены при задержании подозреваемого в убийстве в Москве
В Турции по делу об убийстве посла России арестованы пять человек
Спецслужбы Германии заявили о российской кибератаке на ОБСЕ
В аэропортах Москвы более 70 рейсов задержали и отменили из-за морозов

В Сеуле заявили о формировании отряда спецназа для убийства Ким Чен Ына

Новости
13:30, 8 января
0
0
Поделиться

Спецназ США и военные Южной Кореи сформируют подразделение, которое должно будет убить лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей, рассказали источники южнокорейского агентства «Ренхап». 

По словам неназванного высокопоставленного чиновника, отряд будет создан по американскому образцу, а американские военные, которые в него войдут, будут подчиняться командованию Южной Кореи. Предполагается, что отряд сформируют в 2017 году, он будет насчитывать от одной до двух тысяч человек.

В случае начала войны в задачи спецподразделения также будет входить убийство членов высшего военного и политического руководства Северной Кореи, пишет агентство. 

Телеканал CNN ранее сообщал, что отряд планировали создать в 2019 году, но решили ускорить его формирование.

Ранее 8 февраля агентство «Ренхап» опубликовало интервью бежавшего в 2016 году в Сеул северокорейского дипломата Тхэ Ен Хо, который рассказал, что Пхеньян поставил цель к 2018 году создать межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2