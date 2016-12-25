На месте пожара в Киеве нашли тело женщины

На месте пожара на складах секонд-хенда в Киеве нашли тело погибшей женщины. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщила руководитель Главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Светлана Водолага.

«Во время гашения пожара и разбора сгоревший конструкций в туалете — и по словам свидетелей, они говорили, что там, возможно, находилась, женщина, — действительно, мы нашли тело женщины», — рассказала Водолага, добавив, что работа по ликвидации пожара продолжается.

Водолага отметила, что окончательную информацию о числе жертв пожара ГСЧС сможет предоставить только после того, как будет полностью потушен пожар и разобраны все сгоревшие конструкции.

В воскресенье произошел пожар на складах секонд-хенда возле станции «Лесная» киевского метро. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. На месте пожара работают 22 единицы техники и 92 спасателя.