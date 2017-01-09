Московская полиция вернула изъятого ребенка гражданке Узбекистана

Сотрудники полиции вернули гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой годовалого ребенка, которого забрали из-за отсутствия документов. Об этом сообщил правозащитник Бахром Исмаилов в своем фейсбуке.

«Ребенок у нас», — написал Исмаилов. Он также выложил видеозапись, на которой сотрудник полиции выносит ребенка из здания на улицу.

26 декабря гражданку Узбекистана Нилуфар Мамасаидову доставили в отделение полиции вместе с годовалой дочерью. Она жила в Москве с 2015 года, при этом у нее не было регистрации. У женщины также не было документов «удостоверяющих личность и родство» ее ребенка, рассказали Дождю в управлении МВД по Москве.

В отделении сотрудники полиции вызвали ребенку скорую помощь, мотивируя это высокой температурой. Девочку отвезли в Первую городскую инфекционную больницу. В отношении Мамасаидовой составили административный протокол статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». По словам Исмаилова, ее продержали в отделении полиции 69 часов вместо положенных 48 часов.

Когда Мамасаидова вместе с Исмаиловым отправились в больницу, чтобы забрать девочку, выяснилось, что полицейские составили на ребенка акт о беспризорности.