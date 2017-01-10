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Аналитики включили Россию в топ-5 стран с самыми сильными кибервойсками

Новости
10:39, 10 января
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Россия может входить в топ-5 стран с самыми развитыми кибервойсками — специализированными военными или разведывательными подразделениями по кибербезопасности. Это следует из оценок отечественных экспертов из Zecurion Analytics. С ними ознакомился «Коммерсантъ».

Лидером рейтинга стран стали США. Страна тратит на развитие кибервойск порядка семи миллиардов долларов в год, а численность хакеров, которые работают на государство, составляет около девяти тысяч человек. В тройку лидеров стран по уровню развития кибервойск также вошли Великобритания и Китай. Четвертое место заняла Южная Корея.

По информации Zecurion Analytics, Россия занимает пятое место в этом рейтинге, однако точные оценки в компании не назвали. Как рассказал «Коммерсанту» источник на рынке информационной безопасности, численность российских кибервойск составляет примерно тысячу человек, а финансирование этой отрасли оценивают в 300 миллионов долларов в год. В числе основных направлений деятельности кибервойск эксперты Zecurion Analytics назвали шпионаж, хакерские атаки и ведение информационных войн, которые «включают различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран».

Оценка Zecurion Analytics основана на информации о военных бюджетах государств, на национальных стратегиях кибербезопасности, уставных документах, а также на официальной и инсайдерской информации. Сама компания была создана в 2001 году и занимается разработкой программного обеспечения для защиты от утечек.

И так далее с Михаилом Фишманом. Кремль ломает Вашингтон: схема работы «русских хакеров»

При этом рейтинг стран с самыми развитыми кибервойсками, составленный Zecurion Analytics, вызвал вопросы у других участников рынка информационной безопасности. «Например, в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ) работают шесть тысяч человек. Как аналитики Zecurion вычислили, что именно две тысячи занимаются кибератаками, большой вопрос», — подчеркнул директор по маркетингу компании Solar Security Валентин Крохин. При этом он добавил, что указанные экспертами Zecurion цели кибервойск — шпионаж, хакерские атаки и информационные войны — обычно входят в сферу деятельности технологической разведки. А она, «как правило, является гражданским агентством и не может использовать военные бюджеты», отметил Крохин.

В конце декабря США ввели санкции в отношении России из-за хакерских атак, которые, по мнению американских властей, повлияли на проведение президентских выборов. В начале января спецслужбы США опубликовали доклад, посвященный российскому вмешательству в выборы американского президента. В ответ на это в Кремле заявили, «серьезно устали» от подобных обвинений, которые выглядят как «охота на ведьм».

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