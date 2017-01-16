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Замглавы полиции Хабаровска арестовали по делу о взятке в 3 млн рублей

Новости
10:47, 16 января
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Заместителя главы полиции Хабаровска арестовали по делу о взятке на сумму три миллиона рублей, сообщает пресс-служба краевого управления СК.

Следствие считает, что подозреваемый в декабре 2016 года вымогал взятку у родственников фигуранта одного из уголовных дел о мошенничестве. За сумму три миллиона рублей он предлагал не передавать следствию новые оперативные материалы, сообщили в СК. По данным ведомства, на основе этой информации можно было завести новые уголовные дела в отношении фигуранта.

Родственники фигуранта сообщили о требованиях в региональное управление ФСБ. Все следующие переговоры с замначальника полиции велись под контролем оперативных служб. В конце декабря через посредников подозреваемый получил часть взятки — один миллион рублей, 12 января — вторую часть, два миллиона рублей. После этого заместителя главы полиции задержали в одном из торговых центров Хабаровска.

Уголовное дело завели по ч.6 ст. 290 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Посредники, которые участвовали в передаче денег, подозреваются в совершении преступления по ч.4 ст. 291.1 УК «Посредничество во взяточничестве».

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