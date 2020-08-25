KFC откажется от слогана «пальчики оближешь» из-за коронавируса

Сеть кафе быстрого питания KFC приостановит использование слогана «Так вкусно, что пальчики оближешь» (It’s Finger Lickin’ Good) из-за неуместности во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 25 августа.

Релиз озаглавлен фразой «И награда за самый неуместный слоган в 2020 году присуждается... KFC!»

Слоган использовался в течение 64 лет.

«Мы оказались в уникальной ситуации — у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую ситуацию. Пока мы делаем паузу в его использовании», — заявила директор по международному маркетингу Кэтрин Тан-Гиллеспи, отметив, что компания вернется к использованию слогана, «когда придет время».

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на 24 августа по всему миру выявлено более 23,3 миллиона случаев заражения коронавирусом.

В России за последние сутки зафиксировали 4696 новых случаев заболевания.